Коммунальщики стерли надписи «Ради любви» и «Перемен» на льду Мойки и Фонтанки в Петербурге

11 февраля на льду Фонтанки у Аничкова моста появились надпись «Перемен» и нарисованная галочка в квадратике, похожая на ту, что ставят бюллетенях. Местное издание Mr7.Ru называло неизвестно художника «ледяным Бэнкси» и сообщало о заинтересованности творениями со стороны полиции. Вскоре рисунки убрали — тоже из‑за «попадания химических веществ в воду».