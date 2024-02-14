Коммунальщики стерли надписи «Ради любви» и «Перемен» на льду Мойки и Фонтанки в Петербурге

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55
Фото: ПриродоВеды/Telegram

Коммунальные службы Петербурга убрали надпись «Ради любви» и нарисованное сердце со льда Мойки, сообщается в телеграм-канале городского комитета по природопользованию. Они появились на реке в ночь на 13 февраля.

В ведомстве рассказали «о загрязнении ледовой поверхности», которую коммунальщики вручную очистили от «посторонних загрязнителей». «Это необходимо для предупреждения попадания потенциальных химических веществ в водный объект», — добавили там.

Авторам рисунков грозит два административных штрафа — до 5 тыс. рублей за выход на лед и до 2,5 тыс. за загрязнение водного объекта, напомнили в комитете. За последнее нарушение власти могут потребовать возместить ущерб окружающей среде и компенсировать работу задействованных служб.

11 февраля на льду Фонтанки у Аничкова моста появились надпись «Перемен» и нарисованная галочка в квадратике, похожая на ту, что ставят бюллетенях. Местное издание Mr7.Ru называло неизвестно художника «ледяным Бэнкси» и сообщало о заинтересованности творениями со стороны полиции. Вскоре рисунки убрали — тоже из‑за «попадания химических веществ в воду».

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