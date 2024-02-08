Всего в меню семь блюд. Все начинается с тарталетки с авокадо, хрустящим картофелем, хурмой и красной креветкой и пончиком со сметанным кремом и осетровой икрой. Дальше буррату с обожженным лососем обрамляет велюте из спаржи, а богатый протеином жареный морской гребешок дополняет тыква, мед и ваниль. Фаланга камчатского краба соседствует с капустой и пикантным соусом со сморчками и трюфелем, а равиоло с начинкой из утки и фуа-гра подают с соусом с утиными сердечками-конфи. Завершает сет десерт Pornstar Martini на основе шампанского с маракуйей, белым шоколадом, безе и ванилью.