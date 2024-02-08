14 февраля в гастробаре пройдет специальный ужин: участников с завязанными глазами проведут в секретный зал и усадят за столики. Повязку нельзя будет снять на протяжении всего вечера — организаторы верят, что так обостряются другие чувства, а еда, вино и общение будут ощущаться совсем по-другому.
В программе ужина — четыре смены блюд с винным сопровождением. Стоимость сета — 4000 рублей с человека (без винного винного сопровождения) или 5000 рублей (с вином). Начало — в 19.00. Бронировать столик советуем сильно заранее.
Адрес
Пятницкая, 82/34, стр. 1
14 и 15 февраля в честь Дня всех влюбленных в ресторане будет действовать спешел-меню с выпечкой из питерской «Футуры». Знаменитые булочки шеф Tilda Александр Русаков обыграет в своем стиле: круглый круассан — с джемом из томатов, бри и соусом песто, ржано-пшеничный тартин — со стейком из мраморной говядины, на датском хлебе окажутся осьминог, молодой картофель и соус из запеченных перцев рамиро. А на десерт — даниш со сливочным фланом, кремом из арахиса и хурмой.
Адрес
Б.Палашевский пер., 14/7, стр. 1
В другом винном баре решили взять на себя миссию купидона — с 1 по 13 февраля каждый желающий может заполнить в «Винном базаре» специальную анкету и в День Святого Валентина выиграть свидание вслепую с «таинственным» незнакомцем. Бары рандомно выбирают анкеты, объединяя пары, и дарят им депозит на ужин.
Ну а если с парой вы уже определились, то 14 февраля в «Винный базар» на Никитском можно прийти на эногастрономический ужин, который проведет бренд-шеф Владимир Шамоян. В программе — небанальные винные пейринги и истории о вине. Начало в 19.30, стоимость — 5000 рублей. Бронировать стоит заранее.
Адреса
Никитский б-р, 12; Комсомольский просп., 14/1, корп. 2; Петровский б-р, 15, стр. 1
Если 14 февраля хочется куда‑нибудь выбраться, но обойтись без огромных сердец и нарочито романтичной атмосферы, советуем присмотреться к Mo Friends Bar. В последний зимний месяц проект запустил коллаборацию с австралийским бьюти-брендом Grown Alchemist.
С 1 по 14 февраля в баре можно попробовать два специальных моктейля от шеф-бармена Даниила Симаева. «Курага-розмарин» с легкими нотами кураги и мандарина и твист на популярный коктейль «Маргарита» с мандарином и кокосом — «Мандарин». К заказу каждый гость получит в подарок крем для тела с мандарином и розмарином, а также специальную скидку на покупки на сайте бренда.
Адрес
Петровские линии, 1
В праздничный вечер в ресторане будут подавать специальный сет из нескольких курсов. В качестве закусок предложат краба с томатами и сырное суфле с артишоками. Горячее на выбор: дикий сибас с соусом шампань или филе телятины с сельдереем и трюфелем. Дополнительно к горячему подадут теплые французские булочки с маслом, которые выпекают прямо в ресторане.
Десерт вечера будет особенным: за его основу взята работа французского художника Раймона Пейне, который рисовал картины на 14 февраля для почтовых отделений, а те использовали их для почтовых марок. Название выбрано символическое: «Я доставляю любовь домой».
В качестве винного сопровождения сета выступит бутылка премиального просекко, чай или кофе. В общем, тянет на серьезное свидание. Сет будут подавать в две волны: 19.00–21.00 и 21.00–23.00. Стоимость — 20 000 рублей. Бронь обязательна.
Адрес
Сретенка, 22/1, стр. 1
«Кофемания»
В «Кофемании» — предложение для тех, кто планирует отмечать дома или в гостях, но не готов приходить с пустыми руками. Ко Дню святого Валентина шеф-кондитер «Кофемании» Елена Железнякова приготовила подарочный набор из девяти конфет ручной работы в виде сердец. Темно-шоколадные «Амарена» с вишневым ганашем и цельной вишней и алые «Бальзамик» с малиново-шоколадным ганашем и желе из малины и бальзамика. Конфеты упакованы в лаконичную черно-красную коробку и дополнены фирменной открыткой.
В кафе с бесконечными завтраками 14 февраля предлагают провести дома и, конечно же, за завтраком! Для этого в Eggsellent подготовили праздничные боксы. Внутри хлеб, несколько видов сыра и баночка черничного варенья с розмарином — для приготовления хита кафе сэндвича «Черничные ночи». Есть и инструкция, как все готовить.
На сайте можно выбрать город доставки и удобную дату. Стоит завтрак на двоих 2200 рублей.
Адреса
Большая Садовая, 5, корп. 1; Несвижский пер., 2
В «Скворце» объявили целую неделю с праздничным меню. С 12 по 18 февраля в бистро будут готовить несколько спешелов: мини-оладушки со сливочно-ванильным розовым соусом и ягодами (420 р.), бриошь с розовым мятным шоколадом и ягодами (420 р.) и фондан с розовым шоколадом, сливочным мороженым и соленой карамелью (390 р.).
Добавьте к этому бокал игристого — и рецепт расслабленного завтрака на День святого Валентина у вас в кармане.
Адрес
Малая Бронная, 4
Специально к празднику шеф французского бистро Сергей Воронцов и бар-менеджер Игорь Кокоулин подготовили сет-меню на двоих. Оно состоит из четырех подач с винным или коктейльным сопровождением на выбор.
В качестве закуски предлагают тартар из вырезки ягненка с маринованными корнишонами, жемчужным луком и каперсами. В пару подадут классический коктейль «Адонис» на основе сухого хереса и красного вермута, ароматизированный джином, или французское розе.
Следующим курсом выступит севиче из тунца в соусе лече-де-тигре с мякотью маракуйи и съедобными цветами. В пейринг приготовят авторский «Малиновый кулер», легкий коктейль с настойкой на цветках бузины и меде, малиновой содовой и мятой или насыщенный ароматами фруктов совиньон-блан с юга-запада Франции.
На горячее гостям на выбор предложат утку, обжаренную в бер-нуазет, с гратеном из сезонных корнеплодов, или осьминога в соусе в азиатском стиле с картофелем фри. Сопроводит блюдо «Ревеневый гимлет», кисло-сладкий напиток на основе ревеневого джина и домашнего брусничного кордиала с шалфеем, или вино с низкой танинностью.
Завершит сет воздушная бриошь в нежном сливочном соусе с гелем из лесных ягод. В пару подадут лавандовый French 75 или Lheraud Pineau des Charentes, французский десертный мистель. Стоимость сета — 8000 рублей. Бронировать столы советуем заранее.
Адрес
2-я Брестская, 39, стр. 3
В пиццерии к Дню святого Валентина вернули сладкий спешел — пиццу в форме сердца с малиной, маскарпоне, соусом порто, мятой и сахарной пудрой (470 р.).
Из других новинок — шефская пицца от Андрея Шмакова (индейка, печеные яблоки, трюфельная бешамель, рукола, горгонзола и сырный спред, 690 р.) и пицца Famosa от художницы Sandra Kowalskii, нарисовавшей картину, которую в пиццерии использовали для выпуска лимитированного тиража коробок для пиццы. Эти два блюда в «22 сантиметрах» будут готовить весь февраль.
Адрес
Солянка, ½
В роскошном итальянском ресторане к празднику подготовились основательно. В День всех Влюбленных любую пиццу по желанию гостей приготовят в форме сердца, а в конце ужина угостят дуэтом из конфет «Бачи» («поцелуй» по-итальянски) и сливочного ликера, приготовленного на водке, сливках и фисташковой пасте.
Еще для праздника предлагают деликатный кисло-сладкий коктейль Amor, созданный шеф-барменом Вадимом Малаховым, десерт «Любовь по-итальянски» в форме софита, рассказывающий историю любви Адриано Челентано и его жены, и изобильный шоколадный рулет — с кремом из маскарпоне, малиной, красным апельсином и «лепестками» из белого и молочного шоколада. Рулет достаточно большой — так что его можно разделить на двоих или забрать с собой, чтобы съесть за завтраком.
Адрес
Б.Никитская ул., 58
В гастробистро к 14 февраля придумали спешел-меню для парочек. В нем — вителло тоннато, паста с митболами, как в мультфильме «Леди и бродяга», и воздушные чуррос с пряным шоколадом. Последние два блюда можно разделить со спутником.
Также вечером 14 февраля пройдет дегустация с сомелье Мишей Ленгером. Ее тема — «романтические истории в винном деле», а стоимость — 5000 рублей. Сбор в 20.00, начало в 20.30.
Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 3
В бистро на территории Сколково к Дню святого Валентина подготовили коллаборацию с брендом украшений Htoy. Шеф-кондитер Eno Bistro создал специальный десерт — в «шкатулке» из розового шоколада Ruby прячется бисквит, пропитанный темным ромом, ягодное конфи и нежный ванильный мусс, а на верхушке — спелая малина. К десерту прилагается подарочный сертификат номиналом 1000–3000 рублей на покупки в Htoy.
Еще один приятный сюрприз — бокал игристого в подарок всем пришедшим в бистро 14 февраля.
Адрес
Одинцовский р-н, дер. Сколково, Новая, 100, стр. 5
Шеф-повар Андрей Шмаков подготовил к 14 февраля сет-меню с прямолинейным названием «Я хочу тебя» (10 000 рублей). Каждое из блюд сета готовится с использованием продуктов, пробуждающих чувства: трюфель, ваниль, морепродукты и другие.
Всего в меню семь блюд. Все начинается с тарталетки с авокадо, хрустящим картофелем, хурмой и красной креветкой и пончиком со сметанным кремом и осетровой икрой. Дальше буррату с обожженным лососем обрамляет велюте из спаржи, а богатый протеином жареный морской гребешок дополняет тыква, мед и ваниль. Фаланга камчатского краба соседствует с капустой и пикантным соусом со сморчками и трюфелем, а равиоло с начинкой из утки и фуа-гра подают с соусом с утиными сердечками-конфи. Завершает сет десерт Pornstar Martini на основе шампанского с маракуйей, белым шоколадом, безе и ванилью.
Сопровождает сет бокал игристого, а также дижестив Gastronom Espresso Martini с десертным ликером, ванильным сиропом, эспрессо и тертым пармезаном.
Адрес
Театральный пр., 2
В ресторане «Восход» валентиновские спешелы тоже можно попробовать всю неделю. Предлагают десерт «Вишня» (650 р.) со сливочным муссом из белого шоколада, вишней и ромом и коктейль «Малиновый купидон» (700 р.) на малиновом джине с грейпфрутовым кордиалом, кокосовым ликером и игристым.
Из других приятных предложений на 14 февраля — десерт в подарок всем парочкам и бесплатный коктейль «Малиновый купидон» для всех одиночек.
Ну а для тех, кто играет по-крупному, ателье тортов «Восход» подготовило торт-сердце в виде коробки конфет от шеф-кондитера Ольги Рыбаковой. Для самых романтичных десерт может быть выполнен с подставкой для кольца.
Адрес
Варварка, 6, стр. 7
В гастробистро на вечер 14 февраля придумали особое спешел-меню. Оно рассчитано на двоих и состоит из трех курсов.
В качестве комплимента предложат устрицы касабланка. Дальше, на закуску, — тартар из лангустина с кремом из авокадо и яблоками конфи, который сменится слабосоленым лососем с салатом романо и авокадо с кремом из маскарпоне. На горячее — жаренный лангустин с воздушным картофельным пюре и трюфельным маслом. Каждому гостю к ужину подается бокал игристого. Стоимость сета 7000 рублей. Начало в 19.00.
Адрес
Даев пер., 2