Прокуратура Нидерландов попросила приговорить футболиста «Спартака» Квинси Промеса к 9 годам тюрьмы

В Нидерландах прокуратура попросила суд приговорить футболиста «Спартака» Квинси Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание AD.nl.
32-летнего спортсмена обвиняют в ввозе 1362 кг кокаина через порт Антверпена в январе 2020 года. По мнению прокуратуры, Промес входил в крупную преступную сеть и занимал в ней одну из руководящих позиций.
По данным правоохранителей, футболист инвестировал в наркотики 200 тыс. евро. Его также обвиняют в отмывании 17 тыс. евро. Промес отрицает свою вину в преступлениях, хотя его дядя признался в причастности к контрабанде наркотиков.
Промес не появился на заседании суда. 22 января он уехал вместе с командой «Спартак» на сборы в Дубай.
Ранее футболиста уже обвиняли в нападении на человека. В 2020 году Промес поссорился с двоюродным братом и ударил его ножом в ногу. В 2023 году в Нидерландах за это его заочно приговорили к полутора годам лишения свободы.