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Футболиста «Спартака» Промеса обвинили в контрабанде 1,37 тонны наркотиков

Виктория Шанина
Сегодня в 08:47

Нидерландский футболист, нападающий московского «Спартака» Квинси Промес обвинен в причастности к контрабанде крупных объемов наркотиков. Об этом пишет Sports.ru со ссылкой на амстердамскую газету Het Parool.

Решение о привлечении Промеса к уголовной ответственности приняла прокуратура. По версии ведомства, футболист участвовал в организации провоза двух партий кокаина в 2020 году.

Общий вес перевозимых наркотиков составил 1,37 тонны (650 и 720 кг в двух партиях). Правоохранители перехватили кокаин в бельгийском Антверпене.

Причастность Промеса к контрабанде установили в ходе прослушки его телефона. За звонками спортсмена полиция следила в рамках дела о торговле запрещенными веществами.

Как отмечает портал Rusfootball, Квинси Промес также обвиняется в нанесении ножевых ранений своему кузену. Слушания по обоим делам против футболиста состоятся 5 июня в Амстердаме.

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