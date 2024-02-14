Актеры из «Барби» помогают Джимми Киммелу попасть на «Оскар» в тизере 96-й церемонии награждения

Комик и ведущий 96-й церемонии награждения кинопремии «Оскар» Джимми Киммел снялся вместе с актерским составом фильма «Барби» в тизере грядущего события. В пародийном ролике появились Кейт МакКиннон, Америка Феррера и Райан Гослинг.
По сюжету Киммел попадает в гости к Странной Барби, которая знакомит его с картой Оскарленда и номинантами на звание «Лучший фильм». Затем они отправляются в путешествие по локациям из фильмов и видят главных героев, пока не приезжают на саму церемонию. Там их встречает Феррера, которая зачитывает монолог, подобно своей героине из ленты Греты Гервиг.
Неожиданно в машине появляется Гослинг. Он узнает, что постановщица «Барби» Грета Гервиг осталась без номинации, и начинает кричать, а вместе с ним и все остальные. МакКиннон и Феррера перестают голосить, а Гослинг и Киммел не могут остановиться. «Девочки вырастают женщинами, но не все мальчики — мужчинами», — говорит закадровый голос.
Во время визита в мир «Оппенгеймера» Киммел не забыл подшутить над Мэттом Деймоном, исполнителем одной из главных ролей в фильме. Между ними давно нарастает противостояние.
За главный приз на «Оскаре» поборются «Оппенгеймер», «Барби», «Анатомия падения», «Американское чтиво», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Прошлые жизни» и «Оставленные». «Афиша Daily» рассказывала, что известно о претендентах на самую престижную награду киноиндустрии в этом году.