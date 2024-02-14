Актеры из «Барби» помогают Джимми Киммелу попасть на «Оскар» в тизере 96-й церемонии награждения

По сюжету Киммел попадает в гости к Странной Барби, которая знакомит его с картой Оскарленда и номинантами на звание «Лучший фильм». Затем они отправляются в путешествие по локациям из фильмов и видят главных героев, пока не приезжают на саму церемонию. Там их встречает Феррера, которая зачитывает монолог, подобно своей героине из ленты Греты Гервиг.