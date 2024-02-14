В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части

В одной из пожарных частей Башкортостана говорящего попугая сделали талисманом. Об этом пишут представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Экзотическая птица по имени Жорик живет в части села Абзаково Белорецкого района региона. Она относится к виду говорящих попугаев жако, и местные пожарные решили поставить его, «как говорится, на страже порядка». Способность к подражанию звукам, в том числе человеческой речи, сделала его «настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения», отметили там.
«После первого вызова подразделения на происшествие он освоил звуки сирены и голосом поддерживает боевой дух коллег», — делятся в ведомстве.
Службы часто берут животных на роль маскотов. Например, в прошлом году в соцсетях завирусилась история кота Беляша. Питомец располнел за время жизни вместе со спасателями и однажды даже застрял между стеной и батареей, поэтому его на время отстранили от службы.
Спустя месяц диеты кот сбросил 1,5 кг, так что сотрудники Аварийно-спасательной службы Вологды вернули его на рабочее место. Теперь он вновь выезжает со спасателями на профилактические мероприятия, которые проводят для школьников и дошколят.