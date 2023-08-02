Вологодские спасатели отстранили от службы кота Беляша из‑за лишнего веса

«Всей службой приняли решение, что лучше ему будет лечиться дома, у одно из наших. Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно», — говорится в сообщении. Однако диета все же оказалось полезной: до нее Беляш весил 7,3 килограмма, а сейчас — 6,2.