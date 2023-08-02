Вологодские спасатели отстранили от службы кота Беляша из‑за лишнего веса

Кота по кличке Беляш отстранили от службы в Аварийно-спасательной службе Вологды из‑за лишнего веса и отравления. Животное снова посадили на диету, сообщила в «ВК» пресс-служба ведомства.
Беляш начал работать со спасателями в мае. Коту часто давали со стола, поэтому питомец набрал лишний вес и в июне застрял между батареей и стеной. Тогда его посадили на диету, но «кто‑то его в тихую подкармливал», поэтому результатов видно не было.
Спасатели решили, что с того момента Беляш точно будет на диете. Кота кормили по часам, а сам он в перерывы выбегал за добавкой на улицу — и получил расстройство желудка.
«Всей службой приняли решение, что лучше ему будет лечиться дома, у одно из наших. Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно», — говорится в сообщении. Однако диета все же оказалось полезной: до нее Беляш весил 7,3 килограмма, а сейчас — 6,2.