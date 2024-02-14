Жертвы кибермошенников возвращают менее 10% похищенных денег, заявила Набиуллина

Гражданам возмещается меньше 10% похищенных кибермошенниками денег. Заявление председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной передает ТАСС.
При этом доля людей, которым все же что‑то и вернули, выросла с 4,4 до 8,7%. Несмотря на рост количества успешно отраженных атак, банки зафиксировали почти 1,2 млн мошеннических операций без согласия клиентов, рассказала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, долгожданного перелома в борьбе с кибермошенничеством не произошло. Угроза кибербезопасности будет только нарастать, поэтому нужно менять подходы к защите людей, считает она.
«Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства», — отметила Набиуллина.
По данным регулятора, в прошлом году злоумышленники смогли провести 1,17 млн успешных операций (на 33% больше, чем в 2022-м) и украсть 15,8 млрд рублей. Одна из возможных причин — более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.
Самыми частыми жертвами кибермошенников становятся жительницы городов в возрасте от 25 до 44 лет, имеющие работу и средний уровень доходов и образования. В 2022 году среди жертв мужчин было чуть-чуть больше, а в прошлом — женщин.