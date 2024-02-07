В январе 2023 года мошенник обманул 32-летнюю женщину на 80 тыс. рублей, притворившись Леонардо Ди Каприо. Сначала он убедил фанатку актера перевести деньги, чтобы получить возможность созваниваться с ним по видеосвязи, а затем попросил оплатить ему перелет до Чебоксар. Она работает школьной вожатой.