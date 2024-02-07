ЦБ: самые частные жертвы кибермошенников — работающие горожанки от 25 до 44 лет

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:28
Фото: Marissa Grootes/Unsplash

Самыми частыми жертвами кибермошенников становятся жительницы городов в возрасте от 25 до 44 лет, имеющие работы и средний уровень доходов и образования. Этим поделился Центробанк РФ по результатам опроса.

Доля женщин среди жертв кибермошенничества оказалось 55,5%, мужчин — 44,5%. В 2022 году мужчин среди жертв было больше, но ненамного — перевес составлял 0,8%. По данным ЦБ, люди теряли менее 20 тыс. рублей, но количество инцидентов в прошлом году увеличилось.

Чаще всего жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги, рассказали в ЦБ. Почти треть пострадавших от действий мошенников обращались в свой банк с заявлением о хищении средств.

В январе 2023 года мошенник обманул 32-летнюю женщину на 80 тыс. рублей, притворившись Леонардо Ди Каприо. Сначала он убедил фанатку актера перевести деньги, чтобы получить возможность созваниваться с ним по видеосвязи, а затем попросил оплатить ему перелет до Чебоксар. Она работает школьной вожатой.

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