Самыми частыми жертвами кибермошенников становятся жительницы городов в возрасте от 25 до 44 лет, имеющие работы и средний уровень доходов и образования. Этим поделился Центробанк РФ по результатам опроса.
Доля женщин среди жертв кибермошенничества оказалось 55,5%, мужчин — 44,5%. В 2022 году мужчин среди жертв было больше, но ненамного — перевес составлял 0,8%. По данным ЦБ, люди теряли менее 20 тыс. рублей, но количество инцидентов в прошлом году увеличилось.
Чаще всего жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги, рассказали в ЦБ. Почти треть пострадавших от действий мошенников обращались в свой банк с заявлением о хищении средств.
В январе 2023 года мошенник обманул 32-летнюю женщину на 80 тыс. рублей, притворившись Леонардо Ди Каприо. Сначала он убедил фанатку актера перевести деньги, чтобы получить возможность созваниваться с ним по видеосвязи, а затем попросил оплатить ему перелет до Чебоксар. Она работает школьной вожатой.