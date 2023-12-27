«Оформлена заявка на кредит»: ЦБ собрал топ фраз, которые сигнализируют о мошенниках

Центробанк сделал подборку самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники. Регулятор советует «сразу класть трубку», если их произносят на другом конце провода, передает РБК.
- говоря «оформлена заявка на кредит», мошенники сообщают о предварительно одобренном кредите, и если клиент не оставлял заявки, то стоит прекратить разговор;
- если представляются «сотрудником Центробанка», то это неправда: настоящие сотрудники регулятора не звонят и не пишут гражданам для совершения банковских операций;
- если собеседник предлагает перевести деньги на «специальный или безопасный счет» ради сохранности, то важно знать, что таких не существует;
- когда собеседник утверждает, что «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», то это мошенник, потому что правоохранители не проводят процессуальных действий по телефону и не просят участвовать в задержании мошенников;
- у сим-карт нет срока годности, поэтому «истекать срок действия сим-карты» не может — значит, звонят мошенники;
- «продиктуйте код из СМС-сообщения» — такой код является аналогом подписи клиента, его нельзя никому сообщать;
- если «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» — это мошенник, который намеревается узнать данные карты и код из СМС и не сможет назвать остаток по счету.
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