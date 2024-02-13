Супербоул-2024 стал второй самой популярной трансляцией американского ТВ после высадки на Луну

Более 200 млн зрителей посмотрели хотя бы часть игры на разных телеканалах, а CBS стал первым в истории среди американских вещателей, которого включили сразу 120 млн. Нынешнему Супербоулу по количеству зрителей не удалось обойти лишь трансляцию высадки астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.