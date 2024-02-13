Супербоул-2024 стал второй самой популярной трансляцией американского ТВ после высадки на Луну

Супербоул-2024 установил рекорд зрителей среди всех трансляций финала НФЛ за все времена, сообщает Deadline. Событие собрало у экранов 123,4 млн зрителей.
Более 200 млн зрителей посмотрели хотя бы часть игры на разных телеканалах, а CBS стал первым в истории среди американских вещателей, которого включили сразу 120 млн. Нынешнему Супербоулу по количеству зрителей не удалось обойти лишь трансляцию высадки астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.
В прошлом году Супербоул смотрели 115,1 млн человек — это на 7% меньше, чем в этом. Успех матча, прошедшего 11 февраля, связывают с Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. В последнее время певица часто оказывается в центре внимания.