Появился первый кадр с племянником Майкла Джексона в образе своего дяди из байопика о поп-короле

Официальный синопсис гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки. Продюсеры ленты, среди которых есть члены семьи Джексона, будут контролировать, как в «Майкле» покажут многочисленные обвинения в сексуализированном насилии над детьми, выдвинутые против певца на пике его карьеры и после смерти.