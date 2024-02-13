Появился первый кадр с племянником Майкла Джексона в образе своего дяди из байопика о поп-короле

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57
Фото: Lionsgate/X

Lionsgate поделилась первым кадром из фильма «Майкл», посвященного поп-королю Майклу Джексону. В роли певца снимается его племянник Джафар Джексон.

Снимок сделал известный фотограф Кевин Мазур, который заснял последнюю репетицию Джексона и теперь первым сфотографировал его племянника в образе звезды. Посмотреть запись репетиции можно здесь.

© Lionsgate/X

Съемки фильма начались 22 января, а премьера намечена на 18 апреля 2025 года. Режиссером байопика выступит Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али», «Быстрее пули», «Мэр Кингстауна»), сценаристом — Джон Логан («Авиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»).

Помимо племянника Джексона, в картине снимаются 9-летний артист Джулиано Крю Валди, известный благодаря видео, где он копирует культовые танцевальные движения артиста, и Колман Доминго («Линкольн», «Сельма») в роли отца музыканта.

Официальный синопсис гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки. Продюсеры ленты, среди которых есть члены семьи Джексона, будут контролировать, как в «Майкле» покажут многочисленные обвинения в сексуализированном насилии над детьми, выдвинутые против певца на пике его карьеры и после смерти.

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