Байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году

Продюсерами ленты также станут соисполнители наследства Майкла Джексона Джон Бранка и Джон МакКлейн. Они будут контролировать, как в «Майкле» будут показаны многочисленные обвинения в сексуализированном насилии над детьми, выдвинутые против певца на пике его карьеры и после смерти.