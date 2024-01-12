Байопик о Майкле Джексоне выйдет в 2025 году

Съемки фильма начнутся уже 22 января. Главную роль в нем сыграет племянник покойного короля поп-музыки Джафар Джексон.
Режиссером байопика выступит Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али», «Быстрее пули», «Мэр Кингстауна»). Над ним также поработают продюсер Грэм Кинг («Богемская рапсодия», «Отступники») и сценарист Джон Логан («Авиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»).
Ожидается, что фильм получит название «Майкл». Официальный синопсис гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки.
Продюсерами ленты также станут соисполнители наследства Майкла Джексона Джон Бранка и Джон МакКлейн. Они будут контролировать, как в «Майкле» будут показаны многочисленные обвинения в сексуализированном насилии над детьми, выдвинутые против певца на пике его карьеры и после смерти.