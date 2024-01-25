«Я рад быть частью фильма, который исследует одновременно сложную душу легендарного Майкла Джексона и его влиянием на музыку и культуру в качестве глобальной иконе. Мне не только повезло сыграть такой богатый, многогранный и неидеальный характер, каким был Джо Джексон, но также я нахожусь в первом ряду, наблюдая за невероятной трансформацией Джафара», — заявил Доминго.