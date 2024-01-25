Американский актер Колман Доминго, известный по фильмам «Линкольн» и «Сельма», снимется в байопике Майкла Джексона. Он исполнит роль отца музыканта, сообщил Variety.
Самого короля поп-музыки сыграют Джафар Джексон, который приходится Майклу племянником, и 9-летний артист Джулиано Крю Валди. Последний прославился в сети благодаря видео, где он копирует культовые танцевальные движения Джексона.
«Я рад быть частью фильма, который исследует одновременно сложную душу легендарного Майкла Джексона и его влиянием на музыку и культуру в качестве глобальной иконе. Мне не только повезло сыграть такой богатый, многогранный и неидеальный характер, каким был Джо Джексон, но также я нахожусь в первом ряду, наблюдая за невероятной трансформацией Джафара», — заявил Доминго.
Он назвал работу Джафара Джексона в фильме «захватывающей дух», а также признался, что «Грэм Кинг, продюсер, собрал немыслимый актерский состав».
«Немногие актеры представляют себя на экране с таким присутствием и силой воли, как Колман. Нам повезло, что актер с его неоспоримым талантом играет Джо Джексона на экране», — добавил Кинг.
Режиссером байопика выступил Антуан Фукуа («Великий уравнитель», «Стрелок»). Он отметил, что у Доминго «невероятный диапазон — он вкладывает в работу все силы, чтобы глубоко вжиться в своих персонажей и понять их истинную сущность и мотивацию». Кинематографист подчеркнул, что благодарен за возможность поработать «с актером с его страстью».
Съемки фильма, который планируют назвать «Майкл», начались 22 января. Создатели картины, среди которых сценарист «Гладиатора» и «Авиатора» Джон Логан, обещают представить триумфы и трагедии в жизни Джексона, осветить сложности его личной жизни и аспекты его креативного гения.
Продюсерами проекта выступают, помимо Кинга, члены семьи Джексона, Джон Бранка и Джон МакКлейн. Дистрибуцией ленты будут заниматься студии Lionsgate и Universal Pictures.