Иэн МакКеллен рассказал, что его до сих пор принимают за покойного Майкла Гэмбона

Актер также рассказал об одной из встреч с Гэмбоном, когда тот был еще жив. «Я спросил: „Тебя когда‑нибудь принимали за меня?“ И он ответил: „Все время“». На вопрос, что он делает в таких случаях, Гэмбон ответил: «О, они приносят жалкие фотографии 10×8, где ты изображен как Гэндальф, и я просто подписываю их вашим именем».