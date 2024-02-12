Иэн МакКеллен рассказал, что его до сих пор принимают за покойного Майкла Гэмбона

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:51
Фото: The Graham Norton Show/YouTube

Иэн МакКеллен рассказал на «Шоу Грэма Нортона», что его до сих пор путают с покойным Майклом Гэмбоном. Актеров часто сравнивают из‑за того, что они сыграли Гэндальфа и Дамблдора во франшизах «Властелин колец» и «Гарри Поттер».

«Я ждал электричку Docklands Light Railway, которая должна была отвезти меня из Вест-Энда домой, и голос позади меня сказал: „Извините“. Я обернулся, а там две молодые женщины лет двадцати, и одна из них спросила: „Вы Майкл Гэмбон?“ Я ответил: „Майкл Гэмбон умер“. Она ответила: „Да, я знаю, но вы Майкл Гэмбон?“» — поделился МакКеллен.

Актер также рассказал об одной из встреч с Гэмбоном, когда тот был еще жив. «Я спросил: „Тебя когда‑нибудь принимали за меня?“ И он ответил: „Все время“». На вопрос, что он делает в таких случаях, Гэмбон ответил: «О, они приносят жалкие фотографии 10×8, где ты изображен как Гэндальф, и я просто подписываю их вашим именем».

Майкл Гэмбон скончался 28 сентября 2023 года. Актер умер в больнице после приступа пневмонии в кругу семьи — жены и сына.

На следующий день в память об актере в соцсетях высказались его коллеги по «Гарри Поттеру», среди которых Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Бонни Райт и другие. Соболезнования также выразили посетители тематического парка The Wizarding World of Harry Potter в Орландо. Они подняли палочки вверх перед копией замка Хогвартс.

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