Мужчина из Великобритании пошел в бар в костюме Гэндальфа и встретил актера Иэна МакКеллена

По словам мужчины, он сначала подумал, что это кто‑то шутит, но затем увидел МакКеллена. «Я поговорил с ним совсем недолго, но он был очень вежлив и любезен и определенно обрадовался, увидев, что люди переодеваются в персонажей из фильма, в котором он принимал участие», — добавил Спенсер.