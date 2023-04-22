Мужчина из Великобритании пошел в бар в костюме Гэндальфа и встретил актера Иэна МакКеллена

22-летний студент Бен Койлз решил отпраздновать свой день рождения, прогуливаясь по барам в английском городе Бристоль в костюме Гэндальфа из «Властелина Колец». Там он столкнулся с актером Иэном МакКелленом, исполнившим эту роль в кинотрилогии Питера Джексона, сообщает NME.
«Мы были в предпоследнем пабе, и, когда шли туда, кто‑то подошел ко мне сзади и спросил, не хочет ли он, чтобы наш Гэндальф встретился с настоящим Гэндальфом», — рассказал друг студента Феликс Спенсер.
По словам мужчины, он сначала подумал, что это кто‑то шутит, но затем увидел МакКеллена. «Я поговорил с ним совсем недолго, но он был очень вежлив и любезен и определенно обрадовался, увидев, что люди переодеваются в персонажей из фильма, в котором он принимал участие», — добавил Спенсер.
Подруга Койлза загрузила в TikTok ролик встречи с актером, который набрал уже более 3,5 млн просмотров. Об этом написали все местные СМИ, а сам МакКеллен репостнул статью на свою страничку в фейсбуке* со словами: «Я предпочитаю свой головной убор головному убору именинника».
В марте стало известно, что киностудии Warner Bros. и New Line Cinema заключили многолетнее соглашение на создание новых фильмов по «Властелину Колец». Инсайдер The Hollywood Reporter предположил, что Warner Bros. хочет превратить «Властелина Колец» во франшизу наподобие «Звездных войн».
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