«Он был Дамблдором во всем»: актеры и фанаты «Гарри Поттера» прощаются с Майклом Гэмбоном

28 сентября умер актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, которую он исполнял с 2004 года (с «Узника Азкабана»). Причиной смерти стал приступ пневмонии.
В память об актере в соцсетях высказались его коллеги по «Гарри Поттеру», среди которых Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Бонни Райт и другие. Соболезнования также выразили посетители тематического парка The Wizarding World of Harry Potter в Орландо. Они подняли палочки вверх перед замком Хогвартс.
Дэниел Рэдклифф
«Майкл Гэмбон был одним из самых ярких и непринужденных актеров, с которыми мне довелось работать, но, несмотря на его огромный талант, больше всего мне запомнилось то, с каким удовольствием он делал свою работу. <…> Он любил свою работу, но не считал, что она его определяет. Он был невероятным рассказчиком историй и анекдотов, а его привычка стирать границы между фактами и вымыслом в разговоре с журналистами означала, что он был одним из самых интересных людей, с которыми только можно было пожелать провести пресс-тур.
В „Принце-полукровке“ мы проводили много времени вместе на площадке, и он умудрился сделать часы, проведенные перед зеленым экраном, более запоминающимися и радостными, чем они должны были быть. Мне так грустно слышать, что его больше нет, но я очень благодарен за то, что оказался одним из счастливчиков, которым довелось работать с ним».
Руперт Гринт
«Очень грустно слышать трагичную новость о Майкле. Он привносил столько тепла и озорства в каждый съемочный день. Он очаровал меня в детстве и стал для меня личным примером для подражания в поиске веселья и эксцентричности в жизни. Передаю всю свою любовь его семье».
Эмма Уотсон
«Ты никогда не воспринимал все слишком серьезно, но каким‑то образом передавал самые серьезные моменты со всей важностью. Спасибо за то, что показал нам, что значит непринужденно быть великим».
Бонни Райт
«Я всегда была в восторге от присутствия Майкла и его игры. Его глубокий озорной голос в перерывах между сценами разносился по Большому залу. Он был Дамблдором во всем. Покойся с миром, Майкл. Посылаю любовь вашей семье».
Джейсон Айзекс
«Самым большим кайфом от участия в фильмах о Поттере было то, что Майкл Гэмбон знал мое имя и делился со мной своим бесстрашным, грязным чувством веселья».
Фиона Шоу
«Я буду думать о нем как о трикстере, просто блестящем, великолепном трикстере. Ничто не могло сравниться с ним, он мог сделать все».
Джеймс Фелпс
(Фред Уизли)
«Он был легендой, как перед камерой, так и вне ее».
Джаред Харрис
(актер, чей отец Ричард Харрис сыграл Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере)
«Блестящий актер. Я несколько раз видел его на сцене, и он навсегда остался в моей памяти».
Дэвид Йейтс
(режиссер четырех фильмов о Гарри Поттере)
«Майкл был озорным, игривым, но в то же время глубокомысленным актером. У меня сложилось впечатление, что его несколько забавляла вся эта суета и шумиха вокруг мира Поттера, но он вложил всю душу в создание запоминающегося, подрывного, душевного Дамблдора».
Джоан Роулинг
«Впервые я увидела его в „Короле Лире“ в 1982 году, и если бы вы сказали мне тогда, что этот блестящий актер появится в написанном мной произведении, я бы подумала, что вы сумасшедший. Майкл был не только выдающимся актером, но и замечательным человеком. Мне безумно понравилось работать с ним не только в „Поттере“, но и в „Случайной вакансии“. Мои глубочайшие соболезнования семье Майкла и всем, кто его любил».