«Он был Дамблдором во всем»: актеры и фанаты «Гарри Поттера» прощаются с Майклом Гэмбоном

«Майкл Гэмбон был одним из самых ярких и непринужденных актеров, с которыми мне довелось работать, но, несмотря на его огромный талант, больше всего мне запомнилось то, с каким удовольствием он делал свою работу. <…> Он любил свою работу, но не считал, что она его определяет. Он был невероятным рассказчиком историй и анекдотов, а его привычка стирать границы между фактами и вымыслом в разговоре с журналистами означала, что он был одним из самых интересных людей, с которыми только можно было пожелать провести пресс-тур.