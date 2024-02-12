Трое бывших сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак получили от семи до семи с половиной лет колонии

Хамовнический суд Москвы вынес приговоры трем бывшим сотрудникам медиахолднинга Ксении Собчак «Осторожно Media», сообщает ТАСС.
Коммеческий директор Мелиахолдинга Кирилл Суханов получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву назначили по семь лет строго режима.
Суд признал их виновными в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они просили у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов о нем в телеграм-канале «Тушите Свет». Назначенные судом сроки оказались всего на полгода меньше, чем запрашивало обвинение.
Фигуранты вину не признали, заявив, что выполняли поручения Собчак в рамках трудового договора. Журналистка инзначально утверждала, что не имеет отношения к «Тушите Свет».
Собчак назвала приговор Суханову, Романовскому и Бигаеву несоразмерным. «Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение», — написала она в своем телеграм-канале.
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