Трое бывших сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак получили от семи до семи с половиной лет колонии

Суд признал их виновными в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они просили у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов о нем в телеграм-канале «Тушите Свет». Назначенные судом сроки оказались всего на полгода меньше, чем запрашивало обвинение.