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Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:38

Тверской суд арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

Он пробудет под стражей до 24 декабря. В зале суда коммерческий директор заявил, что готов принести публичные извинения главе Ростеха и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждает, что 11 млн не вымогал.

Собчак прокомментировала арест Суханова: «Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая‑то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».

Суханова задержали в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним был задержан бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.

По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в телеграм-канале «Тушите свет».

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Кирилл СухановКсения Собчак
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