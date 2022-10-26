Суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Суханова

Он пробудет под стражей до 24 декабря. В зале суда коммерческий директор заявил , что готов принести публичные извинения главе Ростеха и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. При этом он утверждает, что 11 млн не вымогал.

Собчак прокомментировала арест Суханова: «Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая‑то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».