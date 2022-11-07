Экс-журналист Life.ru стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Он арестован

Основными обвиняемыми по делу о вымогательстве у Чемезова являются коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также экс-главред Tatler и еще один администратор канала «Тушите свет» Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в «Тушите свет».