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Экс-журналист Life.ru стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Он арестован
Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Журналист Тамерлан Бигаев стал новым фигурантом по делу о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бигаев проходит подозреваемым по части 3 статьи 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде лишения свободы до конца декабря.

По данным телеграм-канала Baza, 4 ноября Тамерлан Бигаев был вызван на допрос как свидетель, однако после «многочасовой» беседы следователь заявил об изменении его статуса по делу на подозреваемого. Арестован журналист был 5 ноября, продлится заключение до 24 декабря.

«Журналист не знал ни о каких переговорах со стороной Чемезова и не участвовал в передаче денег. Коллеги Тамерлана не верят в его вину», — пишет Baza.

Как отмечает ТАСС, до 2017 года Бигаев работал в светской хронике на портале Life.ru. Сейчас, пишет Baza, он является администратором телеграм-канала «Тушите свет».

Основными обвиняемыми по делу о вымогательстве у Чемезова являются коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, а также экс-главред Tatler и еще один администратор канала «Тушите свет» Ариан Романовский. По версии следствия, они вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление постов в «Тушите свет».

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