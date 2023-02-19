Названы лауреаты премии Гильдии режиссеров США

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Гильдии режиссеров США. Списком лауреатов поделился Deadline.
Главная награда — за лучшую режиссуру — досталась фантастической комедии «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Ей удалось обойти «Фабельманов» Стивена Спилберга, «Банши Инишерина» Мартина МакДоны, «Тар» Тодда Филда и «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
Лучшим постановщиком драматического сериала назван Сэм Левинсон, снявший пятый эпизод второго сезона «Эйфории» под названием «Замри, как колибри». Призом за лучшую режиссуру комедийного сериала отметили Билла Хейдера, создателя «Барри».
Лучшим дебютом признан драматический фильм «Солнце мое» Шарлотты Уэллс. В категории «Телевизионный фильм или сериал» победила Хелен Шавер, работавшая над восьмой серией шоу «Станция одиннадцать».
Главная премия Гильдии режиссеров обычно предвещает успех на «Оскаре». За 74 года ее обладатели выигрывали «Оскар» за лучшую режиссуру 66 раз, в прошлом году лауреаты тоже совпали. Драматический вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион, взявший главный приз Гильдии, победил и в оскаровской номинации для режиссеров.
В январе «Все везде и сразу» стал триумфатором премии Ассоциации кинокритиков США. Он победил в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшую режиссуру».