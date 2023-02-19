Названы лауреаты премии Гильдии режиссеров США

Главная премия Гильдии режиссеров обычно предвещает успех на «Оскаре». За 74 года ее обладатели выигрывали «Оскар» за лучшую режиссуру 66 раз, в прошлом году лауреаты тоже совпали. Драматический вестерн «Власть пса» Джейн Кэмпион, взявший главный приз Гильдии, победил и в оскаровской номинации для режиссеров.