«Всё везде и сразу», «Кит» и «На Западном фронте без перемен»: лауреаты «Оскара-2023»

Больше всего статуэток (семь) забрала фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Она стала лучшим фильмом 2023 года, а также победила в номинациях «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса второго плана» (Джейми Ли Кертис), «Лучший актер второго плана» (Ке Хюи Кван) и «Лучший монтаж» (Пол Роджерс).