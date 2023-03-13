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«Всё везде и сразу», «Кит» и «На Западном фронте без перемен»: лауреаты «Оскара-2023»

Виктория Шанина
Сегодня в 08:40

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Итоги мероприятия опубликованы на официальном сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Больше всего статуэток (семь) забрала фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Она стала лучшим фильмом 2023 года, а также победила в номинациях «Лучшая женская роль» (Мишель Йео), «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая актриса второго плана» (Джейми Ли Кертис), «Лучший актер второго плана» (Ке Хюи Кван) и «Лучший монтаж» (Пол Роджерс).

На втором месте по количеству наград — «На Западном фронте без перемен». Военная драма Эдварда Бергера стала лауреатом в четырех номинациях: «Лучший оригинальный саундтрек» (Фолькер Бертельман), «Лучший иностранный фильм», «Лучшая операторская работа» (Джеймс Френд), «Лучшая работа художника-постановщика».

Остальные лауреаты «Оскара-2023»:

  • «Лучшая мужская роль» — Брендан Фрейзер («Кит»)
  • «Лучший адаптированный сценарий» — «Говорят женщины»
  • «Лучшие визуальные эффекты» — «Аватар: Путь воды»
  • «Лучшая песня» — «Naatu Naatu» («RRR: Рядом ревет революция»)
  • «Лучший документальный фильм» — «Навальный»
  • «Лучший анимационный фильм» — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Лучшие костюмы» — Рут Е.Картер («Черная Пантера: Ваканда навеки»)
  • «Лучший грим и прически» — «Кит»
  • «Лучший звук» — «Топ Ган: Мэверик»
  • «Лучший анимационный короткометражный фильм» — «Мальчик, крот, лис и лошадь»
  • «Лучший документальный короткометражный фильм» — «Заклинатели слонов»
Подробности по теме
«Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории кино
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