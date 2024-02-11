Король Карл III впервые обратился к публике после того, как у него диагностировали рак

По словам короля, ему отрадно видеть, что новость о его диагнозе повысила осведомленность о заболевании и работе организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Карл III подчеркнул, что всю жизнь восхищался их работой, но сейчас его восхищение стало еще сильнее благодаря личному опыту.