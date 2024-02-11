Король Карл III впервые обратился к публике после того, как у него диагностировали рак

Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением после известий о диагностированном у него раке. Его заявление опубликовано на сайте Букингемского дворца.
«Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Как знают все пострадавшие от рака, такие добрые мысли — величайшее утешение и ободрение», — сказал он.
По словам короля, ему отрадно видеть, что новость о его диагнозе повысила осведомленность о заболевании и работе организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Карл III подчеркнул, что всю жизнь восхищался их работой, но сейчас его восхищение стало еще сильнее благодаря личному опыту.
О диагнозе короля Великобритании Букингемский дворец сообщил 5 февраля. Рак обнаружили у монарха во время осмотра доброкачественного увеличения простаты. Хоть тип рака не уточняется, Букингемский дворец отметил, что это не рак простаты. Премьер Риши Сунак говорил, что диагностировать болезнь удалось на ранней стадии.
Врачи посоветовали королю отложить публичные обязанности, но он продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией. Карл III решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».