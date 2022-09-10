Карл III провозглашен королем Великобритании

Принц Чарльз, который выбрал себе монаршее имя Карл III, официально провозглашен королем Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

Церемония проходила на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. На ней присутствовала его супруга королева-консорт Камилла, а также сын и наследник престола принц Уильям и премьер-министр страны Лиз Трасс. Впервые в истории Великобритании заседание транслировалось по телевидению.

Во врем присяги король отдал дань уважения Елизавете II и поклялся следовать ее «вдохновляющему примеру».

Монарх взял имя Charles III, но в русском варианте его имя изменилось на Карла III, так как в русском языке принято «облагораживать» имена королей. К примеру, французского короля Charles VIII мы знаем как Карла VIII Валуа. Аналогично все Луи у нас становились Людовиками, а Джорджи — Георгами.

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Летом она отпраздновала 70 лет правления.