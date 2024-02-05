У короля Великобритании Карла III обнаружен рак

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:15
Фото: Dan Marsh/Flickr

У короля Великобритании Карла III, также известного как Чарльз, диагностировали рак, передает The Guardian сообщение Букингемского дворца. Врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности, но тот продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией.

Диагноз поставили недавно, во время осмотра доброкачественного увеличения простаты 75-летнего Чарльза в лондонской клинике. Король уже начал амбулаторное лечение.

«Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Карл III решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».

Карла III провозгласили королем в сентябре 2022 года после смерти королевы Елизаветы II.

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