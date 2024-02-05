У короля Великобритании Карла III обнаружен рак

«Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности», — говорится в заявлении Букингемского дворца.