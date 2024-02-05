У короля Великобритании Карла III обнаружен рак

У короля Великобритании Карла III, также известного как Чарльз, диагностировали рак, передает The Guardian сообщение Букингемского дворца. Врачи посоветовали ему отложить публичные обязанности, но тот продолжит заниматься государственными делами и официальной документацией.
Диагноз поставили недавно, во время осмотра доброкачественного увеличения простаты 75-летнего Чарльза в лондонской клинике. Король уже начал амбулаторное лечение.
«Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Он по-прежнему полностью позитивно оценивает свое лечение и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности», — говорится в заявлении Букингемского дворца.
Карл III решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».