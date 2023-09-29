В разработку запустили сиквел «Добычи». Постановкой займется Дэн Трахтенберг

Hulu запустил в разработку вторую часть «Добычи» — приквела культового боевика 1987 года «Хищник». Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на производственное издание Production Weekly.
По данным портала, постановкой вновь займется Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»). Остальные подробности не разглашаются.
Премьера «Добычи» состоялась 5 августа 2022 года. Действие картины происходит 300 лет назад, во время Гражданской войны в США. Женщина из племени команчей Нура, вопреки традициям индейского племени, хочет стать воином, чтобы защитить свой народ от высокоразвитых хищников, которые прибыли на Землю из далекого космоса.
«Добыча» стала пятой частью основной франшизы «Хищник». После оригинального фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером последовал «Хищник-2» 1990 года, затем «Хищники», выпущенные в 2010-м, и еще один «Хищник», появившийся в 2018-м.
Серия фильмов также дважды пересекалась с франшизой «Чужой» — в 2004 году вышел «Чужой против Хищника», а через три года его продолжение — «Чужие против Хищника: Реквием».
Критики высоко оценили приквел. Эдвард Дуглас из The Weekend Warrior назвал его лучшим фильмом о Хищнике со времен выхода оригинала в 1987 году.