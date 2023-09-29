В разработку запустили сиквел «Добычи». Постановкой займется Дэн Трахтенберг

Премьера «Добычи» состоялась 5 августа 2022 года. Действие картины происходит 300 лет назад, во время Гражданской войны в США. Женщина из племени команчей Нура, вопреки традициям индейского племени, хочет стать воином, чтобы защитить свой народ от высокоразвитых хищников, которые прибыли на Землю из далекого космоса.