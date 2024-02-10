Режиссер «Ещё по одной» о ремейке от Криса Рока: «Если облажается, получит по лицу ещё раз»

Права на хитовую картину с Мадсом Миккельсеном были приобретены продюсерской компанией Леонардо Ди Каприо Appian Way в 2021 году после успеха фильма на «Оскаре», где он был назван лучшим международным фильмом. Ходили слухи, что актер сам сыграет главную роль в ремейке, но пока он значится только продюсером.