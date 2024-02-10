Режиссер «Ещё по одной» о ремейке от Криса Рока: «Если облажается, получит по лицу ещё раз»

Режиссер «Ещё по одной» Томас Винтерберг поддержал комика Криса Рока, который намерен снять ремейк датской картины. На его слова обратила внимание Soundvenue
На премьера сериала «Отдел Q» по романам Юсси Адлера-Ольсена, он пообщался с журналистами датского издания Ekstra Bladet. В беседе он поведал, что ждет выхода фильма Рока и очень заинтересован в том, что может получиться.
«Выбор Криса Рока в режиссерское кресло меня интригует. Очень интересно, что он придумает. У меня большие ожидания», — поделился Винтерберг.
В то же время, он подчеркнул, что не принимает участия в будущей ленте, и в шутку предупредил коллегу.
«Если он облажается, то ещё раз получит по лицу», — сказал Винтерберг и рассмеялся.
Режиссер в шутку напомнил о пощечине, которую Року нанес Уилл Смит на вручении премии «Оскар» в 2022 году после шутки о бритой голове его жены Джады Пинкетт Смит.
Права на хитовую картину с Мадсом Миккельсеном были приобретены продюсерской компанией Леонардо Ди Каприо Appian Way в 2021 году после успеха фильма на «Оскаре», где он был назван лучшим международным фильмом. Ходили слухи, что актер сам сыграет главную роль в ремейке, но пока он значится только продюсером.
О привлечении Рока к фильму стало известно в январе этого года. Это его первая картина за 10 лет после выхода комедии «Топ пять». Его главным успехом пока остается частично автобиографичный ситком «Все ненавидят Криса».