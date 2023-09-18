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После пощечины на «Оскаре» Крис Рок и его семья обращались за психологической помощью

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

После скандального инцидента на церемонии «Оскара» Крис Рок со своими дочерями ходил на консультации по оказанию психологической помощи, рассказала People комедийная актриса и близкая подруга комика Лесли Джонс.

По словам Джонс, инцидент имел серьезные последствия для Рока, о которых мало кто знает. «Это было унизительно. Это действительно повлияло на него», — сказала она. Она поделилась, что поступила бы на месте комика иначе.

«Это [пощечина от Уилла Смита] меня так разозлило. Вы не представляете, я собиралась прыгнуть в свою машину и приехать туда. Я была чертовски злая», — вспомнила Джонс. Она лично знает и Рока, и Смита. Комик просто отшучивался, но актриса считала, что «не получится просто справиться с этим дерьмом».

«Это ведь „Оскар“, весь мир смотрит. Я спросила его: „Крис, — когда он встал, — почему ты не побежал?“ Я бы на его месте бегала по сцене и говорила: „Уилл, успокойся. Джада, отзови своего мужчину!“» — рассказала Джонс, как поступила бы она.

Джонс рада, что Рок смог высказаться об этом на сцене. «Все разозлились из‑за того, что он делает специальный выпуск [об этом]. [Но] это то, чем занимаются комики. Вместо того чтобы сходить с ума [в одиночку], мы, черт возьми, говорим об этом на чертовой сцене. Слава богу, у нас есть сцена», — поделилась мыслями актриса.

Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения «Оскара» 28 марта. Комик пошутил над прической жены актера, которая страдает от патологического облысения — алопеции. Позже Смит принес извинения и заявил, что его поведение было «неприемлемым и не находящим оправдания». Актеру запретили посещать церемонию «Оскар» и любые другие мероприятия Американской киноакадемии на 10 лет.

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Крис РокЛесли ДжонсУилл Смит
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