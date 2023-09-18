После пощечины на «Оскаре» Крис Рок и его семья обращались за психологической помощью

Джонс рада, что Рок смог высказаться об этом на сцене. «Все разозлились из‑за того, что он делает специальный выпуск [об этом]. [Но] это то, чем занимаются комики. Вместо того чтобы сходить с ума [в одиночку], мы, черт возьми, говорим об этом на чертовой сцене. Слава богу, у нас есть сцена», — поделилась мыслями актриса.