Крис Рок поставит англоязычный ремейк фильма «Еще по одной» Томаса Винтерберга

Американский комик и актер Крис Рок срежиссирует англоязычный ремейк фильма «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Об этом сообщил Deadline.
Продюсерами новой картины станут Дженнифер Дэвиссон и Леонардо ДиКаприо, а также Блэд Уэстон и Коллин Крейтон. Разработкой фильма займутся продакшн-компании Appian Way и Makeready.
Стюарт Блумберг написал черновик сценария будущей ленты, финальный вариант текст создаст другой сценарист совместно с Роком. Кто сыграет главные роли в проекте, пока неясно.
Оригинальный фильм вышел в 2020 году на датском языке. Роли в нем исполнили Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), Томас Бо Ларсен, магнус Милланг, Ларс Ранте.
В основу ленты легла пьеса Винтерберга. В ней он рассказал о четырех друзьях, которые решают провести эксперимент — и выпивать немного алкоголя каждый день, чтобы повысить свою эффективность и уровень счастья.
Картина получила восторженные отзывы критики и получила премию «Оскар» как лучший фильм года на иностранном языке. Также фильм удостоился наград «Сезар», BAFTA, Гентского и Лондонского кинофестивалей.