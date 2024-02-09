Минюст признал иноагентом «Елкин картон»

Минюст РФ внес в реестр иноагентов ООО «Елкин картон», созданное карикатуристом Сергеем Елкиным*. Это единственное изменение в реестре ведомства.
Елкин угодил в список иноагентов в апреле 2022 года. Тогда вместе с ним такой статус получили Юрий Дудь* и Екатерина Шульман*.
Накануне замглавы Минюста Олег Свириденко заявил об участии иноагентов в работе штабов кандидатов на выборные должности. Они, по его словам, принимают активное участие в «создании информационного контента, содержащего оценочное суждение относительно проводимой президентской избирательной кампании».
* Сергей Елкин, Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны Минюстом РФ иностранными агентами.