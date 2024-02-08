Минюст заявил о работе иноагентов в штабах кандидатов в президенты

«В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными», — добавил он. Свириденко уточнил, что в штабах работают как физические, так и юридические лица-иноагенты. Конкретно он назвал движение «Голос»*, общественное движение «Весна»* и объединение «Ковчег»*. В работе каких штабов они принимали участие, не уточняется.