Минюст заявил о работе иноагентов в штабах кандидатов в президенты

Замглавы Минюста Олег Свириденко заявил об участии иноагентов в работе штабов кандидатов на выборные должности.
По словам Свириденко, иноагенты принимают активное участие в «создании информационного контента, содержащего оценочное суждение относительно проводимой президентской избирательной кампании».
«В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными», — добавил он. Свириденко уточнил, что в штабах работают как физические, так и юридические лица-иноагенты. Конкретно он назвал движение «Голос»*, общественное движение «Весна»* и объединение «Ковчег»*. В работе каких штабов они принимали участие, не уточняется.
15–17 марта в России пройдут выборы президента. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.
* Движение «Голос», общественное движение «Весна» и объединение «Ковчег» внесены Минюстом в реестр иноагентов.