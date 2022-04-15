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Юрия Дудя* и Екатерину Шульман* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:15

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман*. Об этом сообщает ТАСС.

В список также внесли художника-карикатуриста Сергея Елкина*, Регину Дзугкоеву*, Алексея Семенова*, блогера Карена Шаиняна*, руководителя психологической службы российской ЛГБТ-сети Марию Сабунаеву*, журналиста Кирилла Кругликова* и главреда The Insider* Романа Доброхотова*.

Причину, по которой их внесли в реестр, ведомство не уточнило.

Ранее Минюст признал иноагентами рэпера Face* (настоящее имя Иван Дремин*), правозащитника Марка Фейгина*, писателя Андрея Филимонова*, преподавателя ВШЭ в Петербурге Дмитрия Дубровского*, журналисток Екатерину Маяковскую* («Idel.Реалии»*) и Ирину Борухович* («Новая газета»).

*Признаны иноагентами.

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