«Кто написал миллион доносов?»: выступление Мизулиной переросло в дебаты о вреде доносов и мата

Мизулина парировала предложением поменять закон о мате в СМИ, а также сказала: «Ты видел тексты Scally Milano хоть один? <…> Очень жаль [что не слышал] потому что ты проводишь аналогии с Маяковским и великими людьми и сравниваешь это с Оксимироном и рэпером в носке»