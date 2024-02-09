«Кто написал миллион доносов?»: выступление Мизулиной переросло в дебаты о вреде доносов и мата

Екатерина Мизулина выступила в Казанском федеральном университете. В отличие от её прошлых встреч со студентами, в этот раз мероприятие переросло в спонтанные дебаты, победителем из которых, похоже, вышел местный студент.
На встрече у главы «Лиги безопасного интернета» завязалась перепалка со студентом Аркадием Зайцевым. Парень был убежден во вреде доносов и вызывал Мизулину на дебаты.
Его вопрос касался инициативы депутата Вячеслава Даванкова наказывать «серийных доносчиков» исправительными работами, а также обращений общественницы в органы с требованием наказать Моргенштерна*, Оксимирона* и Инстасамку.
В записи. которую опубликовал RusNews студент говорит: «Сотни тысяч покидают страну безвозвратно <…> Многие граждание покинули нашу страну из‑за того, что начинается история с доносами вновь. <…> Музыкант имеет право говорить, что хочет», — уверен Зайцев
Отвечая ему, Мизулина отметила, что Мирон выплатил штраф по административному делу за призывы к сепаратизму в песне «Ойда» и его творчество никто не ограничивает. По словам Зайцева, дело не должно было быть заведено вовсе, ведь призывов там не было.
В диалоге с Мизулиной студент заметил, что Вячеслав Даванков «является вторым по по популярности кандидатом», но не уточнил, по какой оценке. Например, Russian Field в опросе для Бориса Надеждина ставил лидера «Новых людей» лишь на пятое место.
«У нас только один кандидат — Владимир Владимирович Путин. А все остальные должны были перекреститься и сняться», — ответила ему Мизулина. По её мнению, лучше «вообще во время СВО не проводить» выборы.
Зайцев также говорил о том, что своими действиями Мизулина запускает «цепочку доносов». «Как говорил Довлатов, кто написал миллион доносов?», — добавил он.
«Я не должна обращать внимание на тысячи обращений? Тогда меня граждане будут обвинять в бездействии и говорить, что я недорабатываю», — уверена глава ЛБИ
«Про доносы разберемся, расскажу тебе тоже. Открой словарь, прочитай, что такое донос. Это тайное сообщение о чем‑то. Это же правильно я говорю? Откройте Википедию», — предложила Мизулина.
Студент считает, что из‑за жалоб музыканты вынуждены цензурировать свое творчество, чего никогда не делали ни Пушкин, ни Маяковский, а от запикиваний страдают песни и стихи. Свою мысль о борьбе с бюрократизмом и свободе мата он аргументировал строчками Маяковского и Оксимирона. Его последнее слово зал встретил аплодисментами.
Мизулина парировала предложением поменять закон о мате в СМИ, а также сказала: «Ты видел тексты Scally Milano хоть один? <…> Очень жаль [что не слышал] потому что ты проводишь аналогии с Маяковским и великими людьми и сравниваешь это с Оксимироном и рэпером в носке»
Своеобразной победы Зайцев все же достиг — на некоторое время в «Википедии» сменилось определение слова «донос», оно стало означать сообщения от Екатерины Мизулиной. Позже модераторы вернули всё на свои места.
Кроме того, со студентом связался лидер «Новых людей» Даванков и предложил стать его доверенным лицом. «Всегда уважал людей, которые не боятся отстаивать свою позицию. Тем более — на сцене с г-жой Мизулиной», — написал он.
* Алишер Моргенштерн и Мирон Федоров внесены Минюстом в список иностранных агентов.