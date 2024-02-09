ЦИК показала избирательный бюллетень на выборах президента

Всего ЦИК напечатает более 113 млн избирательных бюллетеней. В последний раз четыре кандидата на выборах президента были в 2008 году. Тогда избирались: Дмитрий Медведев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Андрей Богданов (самовыдвиженец). Победу одержал Дмитрий Медведев с 70,28% голосов.