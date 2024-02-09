ЦИК показала избирательный бюллетень на выборах президента

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:25
Фото: Sasha Lubin/Flickr

Центризбирком показал избирательный бюллетень для голосования на выборах президента с утвержденным текстом.

Кандидатов в бюллетене разместили в алфавитном порядке. Возле каждого имени написана краткая информация: дата рождения, место жительства и работы, кем выдвинут и другие данные.

Всего в выборах поучаствует четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

Самое короткое описание у Путина: «1952 года рождения, место жительства — город Москва, президент Российской Федерации; самовыдвиженец». Из‑за этого он визуально находится в середине бюллетеня.

Всего ЦИК напечатает более 113 млн избирательных бюллетеней. В последний раз четыре кандидата на выборах президента были в 2008 году. Тогда избирались: Дмитрий Медведев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Андрей Богданов (самовыдвиженец). Победу одержал Дмитрий Медведев с 70,28% голосов.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.

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