Башкирский активист попросил Путина «закрыть срамные места» Родине-матери в Волгограде

Обновлено сегодня в 15:26

В музее «Сталинградская битва» сказали «Подъему», что изменить облик Родины-матери невозможно. Там отметили, что официальных жалоб на внешний вид скульптуры им не поступало.

«Это особо охраняемый объект культурного наследия. Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закрепленный облик», — прокомментировали в музее.

Представители площадки пояснили, что скульптура Родины-матери — это «современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов».