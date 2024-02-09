Башкирский активист попросил Путина «закрыть срамные места» Родине-матери в Волгограде

Башкирский активист Расул Ахияретдинов записал обращение к Владимиру Путину, в котором порассуждал о традиционных ценностях и борьбе с коллективным Западом. В конце обращения он попросил «закрыть срамные места» статуе Родины-матери в Волгограде.
Ахияретдинов заявил, что пообщался с мусульманским духовенством, РПЦ и местными жителями, и якобы все они недовольны тем, как выглядит скульптура. «Владимир Владимирович! Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим дать указание на реконструкцию данного памятника. Многие люди Волгограда хотят сохранить памятник, но поменять этот вид — и закрыть ее срамные места», — заключил он.
Активист опубликовал свое обращение в своем аккаунте во «ВКонтакте». На него обратил внимание телеграм-канал Sota. После того как о видео стали писать журналисты, Ахияретдинов сперва закрыл свою страницу во «ВКонтакте», а позже и совсем удалил ее.
Sota отмечает, что скульптура Родины-матери изначально задрапирована, и на ней видны лишь общие формы женской фигуры.
В сентябре 2020 года дизайнер Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет» «очень большой и очень некрасивой». «Ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь», — заявил он. ФСБ провела доследственную проверку его слов, но не нашла нарушений.