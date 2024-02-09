Башкирский активист попросил Путина «закрыть срамные места» Родине-матери в Волгограде

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50
Фото: VLerik82/wikivoyage.org
Обновлено сегодня в 15:26

В музее «Сталинградская битва» сказали «Подъему», что изменить облик Родины-матери невозможно. Там отметили, что официальных жалоб на внешний вид скульптуры им не поступало.

«Это особо охраняемый объект культурного наследия. Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закрепленный облик», — прокомментировали в музее.

Представители площадки пояснили, что скульптура Родины-матери — это «современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов».

Башкирский активист Расул Ахияретдинов записал обращение к Владимиру Путину, в котором порассуждал о традиционных ценностях и борьбе с коллективным Западом. В конце обращения он попросил «закрыть срамные места» статуе Родины-матери в Волгограде.

Ахияретдинов заявил, что пообщался с мусульманским духовенством, РПЦ и местными жителями, и якобы все они недовольны тем, как выглядит скульптура. «Владимир Владимирович! Наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим дать указание на реконструкцию данного памятника. Многие люди Волгограда хотят сохранить памятник, но поменять этот вид — и закрыть ее срамные места», — заключил он.

Активист опубликовал свое обращение в своем аккаунте во «ВКонтакте». На него обратил внимание телеграм-канал Sota. После того как о видео стали писать журналисты, Ахияретдинов сперва закрыл свою страницу во «ВКонтакте», а позже и совсем удалил ее.

Sota отмечает, что скульптура Родины-матери изначально задрапирована, и на ней видны лишь общие формы женской фигуры.

В сентябре 2020 года дизайнер Артемий Лебедев назвал скульптуру «Родина-мать зовет» «очень большой и очень некрасивой». «Ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь», — заявил он. ФСБ провела доследственную проверку его слов, но не нашла нарушений.

В июле 2023-го на блогерку из Самары Алену Агафонову завели уголовное дело за ролик, где она пальцем «касается» груди Родины-матеры. В СКР заявили, что она скрылась от следствия, уехав за рубеж, но в феврале 2024-го была задержана по прилете в один из московских аэропортов.

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