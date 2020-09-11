ФСБ начала проверку после слов Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет»

ФСБ начала доследственную проверку после высказываний дизайнера и видеоблогера Артемия Лебедева на его ютьюб-канале, где публикуются обзоры новостей. Поводом послужили слова дизайнера о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», пишет РИА «Новости».

В выпуске от 14 июля 2020 года Лебедев рассказывает о демонтаже памятника «Подвигу русских солдат» властями Адлера по требованию местных черкесов. Ведущий назвал это «позорнейшей капитуляцией».

В ролике от 18 августа Лебедев высказался о скульптуре «Родина-мать зовет». Он назвал статую «очень большой и очень некрасивой». «Ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь», — выразился Лебедев.

После этого, по словам адвоката Владимира Слащева, с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — рассказал Слащев.