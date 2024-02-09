На красноярского художника завели уголовное дело за неваляшку с «блатными» татуировками

Красноярский художник Василий Слонов стал фигурантом уголовного дела из‑за тюремных татуировок, которые он использовал в своих работах. Об этом в инстаграме* сообщила его жена.
Она выложила фотографию постановления следствия. Согласно ему дело заведено по части 1 статьи 282.4 УК — неоднократные пропаганда или публичная демонстрация символики экстремистских организаций, совершенные лицом, которое уже штрафовали за подобные нарушения.
Художнику грозит штраф до 1 млн рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух дет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет.
Супруга Слонова уточнила, что художник арестован на 48 часов, 10 февраля ему определят меру пресечения. Ngs24.ru со ссылкой на источник сообщает, что Слонова задержали в аэропорту, откуда он собирался вылететь в Казахстан.
В октябре 2023 года художника уже штрафовали за его работу — неваляшку с «блатными» татуировками, которую он создал для выставки-продажи GULAG-toys. Суд приговорил его к штрафу в 1000 рублей, признав виновным в демонстрации символики движения АУЕ. Такой символикой сочли изображения восьмиконечных звезд на неваляшке. В августе 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность в стране. Неваляшку постановили конфисковать и уничтожить. Согласно материалам дела, художник признал вину и не стал оспаривать обвинения.
По данным Ngs24.ru, Слонов не удалил пост с неваляшкой из «ВКонтакте», что и послужило основанием для уголовного дела. После его возбуждения художник удалил все аккаунты в соцсетях и купил билет в Казахстан, утверждает источник издания.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.