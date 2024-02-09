На красноярского художника завели уголовное дело за неваляшку с «блатными» татуировками

В октябре 2023 года художника уже штрафовали за его работу — неваляшку с «блатными» татуировками, которую он создал для выставки-продажи GULAG-toys. Суд приговорил его к штрафу в 1000 рублей, признав виновным в демонстрации символики движения АУЕ. Такой символикой сочли изображения восьмиконечных звезд на неваляшке. В августе 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность в стране. Неваляшку постановили конфисковать и уничтожить. Согласно материалам дела, художник признал вину и не стал оспаривать обвинения.