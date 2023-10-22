Красноярского художника оштрафовали за неваляшку с «блатными» татуировками

Центральный районный суд Красноярска признал местного художника Василия Слонова виновным в демонстрации экстремистской символики из‑за неваляшки с «блатными татуировками». Об этом сообщает Ngs24.ru.
По статье 20.3 КоАП Слонова оштрафовали на 1000 рублей. Его неваляшку постановили конфисковать и уничтожить. Согласно материалам дела, художник признал вину и не стал оспаривать обвинения.
Слонов создал «блатную» неваляшку для выставки-продажи GULAG-touys, которая открылась 18 сентября в красноярской гостинице Novotel Krasnoyarsk center. Арт-объект привлек внимание сотрудников Центра «Э», которые обратились в полицию.
По материалам суда, на неваляшке обнаружили изображения восьмиконечных звезд, которые сочли символикой криминального движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»). В августе 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил его детяельность в стране.