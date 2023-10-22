Красноярского художника оштрафовали за неваляшку с «блатными» татуировками

По материалам суда, на неваляшке обнаружили изображения восьмиконечных звезд, которые сочли символикой криминального движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»). В августе 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил его детяельность в стране.