Мартин Скорсезе снял для Супербоула рекламную короткометражку про вторжение инопланетян

Вышел первый в истории фильм Мартина Скорсезе об инопланетянах в рамках рекламы Squarespace для Супербоула. Режиссер и сам снялся в эпизодической роли.
По сюжету на Землю прилетают инопланетяне, но никто их не замечает: пока чужеземцы летают над небоскребами, люди слишком заняты делами в своих телефонах и компьютерах. Тогда разочарованные инопланетяне создают сайт с новостью, в которой сообщают об их прибытии ничего не подозревающим людям во всем мире.
План срабатывает, и человечество наконец-то приветствует гостей. А Скорсезе высовывается из своего люксового автомобиля, но, кажется, не совсем понимает происходящее и жалуется на пробки в Нью-Йорке.
Накануне вышел ролик Uber Eats для Супербоула, в которой снялись звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, а также супруги Дэвид и Виктория Бекхэм. Слоган рекламы гласит «Чтобы что‑то осталось в памяти, нужно о чем‑то забыть».
Супербоул состоится 11 февраля в Лас-Вегасе. На последних кадрах рекламы можно увидеть исполнителя Ашера, который станет хедлайнером.