Мартин Скорсезе снял для Супербоула рекламную короткометражку про вторжение инопланетян

По сюжету на Землю прилетают инопланетяне, но никто их не замечает: пока чужеземцы летают над небоскребами, люди слишком заняты делами в своих телефонах и компьютерах. Тогда разочарованные инопланетяне создают сайт с новостью, в которой сообщают об их прибытии ничего не подозревающим людям во всем мире.