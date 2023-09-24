Ашер станет хедлайнером на следующем Супербоуле

Ашер станет хедлайнером очередного Супербоула, который пройдет 11 февраля 2024 года. Певец из Атланты выйдет на сцену стадиона Allegiant в Лас-Вегасе, где большая игра состоится впервые.
«Для меня большая честь — наконец-то вычеркнуть выступление на Суперкубке из моего списка желаний. Мне не терпится представить миру шоу, непохожее ни на что другое, что они видели от меня раньше», — сказал Ашер в своем заявлении, которое передает Billboard.
Ашер также объявил, что его девятый альбом «Coming Home» выйдет в воскресенье на Суперкубке. Этот набор знаменует собой его первый новый альбом после «Hard II Love» 2016 года , который занял пятое место в Billboard 200.
За свою карьеру Ашер 18 раз вошел в десятку лучших хитов Hot 100, в том числе девять заняли первое место.