Ашер станет хедлайнером на следующем Супербоуле

«Для меня большая честь — наконец-то вычеркнуть выступление на Суперкубке из моего списка желаний. Мне не терпится представить миру шоу, непохожее ни на что другое, что они видели от меня раньше», — сказал Ашер в своем заявлении, которое передает Billboard.