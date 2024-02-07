Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер из «Друзей» воссоединились для рекламы на Супербоуле

Энистон встречает Швиммера, но не узнает его. Точно так же герои забывают, что у них есть татуировки на лице, что надо надеть штаны и не есть арахис, потому что на него бывает аллергия. Супруги Дэвид и Виктория Бекхэм не могут вспомнить, участницей какой культовой женской группы (Spice Girls) жена была много лет назад.