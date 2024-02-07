Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер из «Друзей» воссоединились для рекламы на Супербоуле

Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер снялись в рекламе сервиса доставки еды Uber Eats для Супербоула.
По сюжету ролика Энистон получает заказ на съемочную площадку от Uber Eats. На протяжении всего ролика герои удивляются, что забыли о широком ассортименте сервиса, и повторяют: «Чтобы что‑то осталось в памяти, нужно о чем‑то забыть».
Энистон встречает Швиммера, но не узнает его. Точно так же герои забывают, что у них есть татуировки на лице, что надо надеть штаны и не есть арахис, потому что на него бывает аллергия. Супруги Дэвид и Виктория Бекхэм не могут вспомнить, участницей какой культовой женской группы (Spice Girls) жена была много лет назад.
В конце Энистон удивляется, как могла забыть 10 лет своей жизни.
Энистон и Швиммер снимались в ситкоме «Друзья» на протяжении 10 лет — с 1994 по 2004 год.
Супербоул состоится 11 февраля в Лас-Вегасе. На последних кадрах рекламы можно увидеть исполнителя Ашера, который станет хедлайнером.