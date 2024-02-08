МИД начал подготовку к музыкальному конкурсу «Интервидение»

Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — говорил медиаменеджер.