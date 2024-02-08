МИД начал подготовку к музыкальному конкурсу «Интервидение»

В МИДе начали работу по организации музыкального конкурса «Интервидение». Об этом рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов, передает РИА «Новости».
По его словам, ведомство помогает организаторам налаживать контакты со странами-участниками конкурса. Алимов отметил, что интерес к «Интервидению» проявили только дружественные страны. Например, Китай уже назначил представителя, который будет отвечать за участие страны в соревновании.
Музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2024 году в Петербурге. На проведение события правительство выделило 600 млн рублей. Эти деньги предоставят фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Дата проведения «Интервидения» пока неизвестна.
Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — говорил медиаменеджер.