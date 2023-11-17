В России предложили создать альтернативу «Евровидению»

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — уточнил медиаменеджер.