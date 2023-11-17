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В России предложили создать альтернативу «Евровидению»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:19

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать международый музыкальный конкурс «Интервидение», сообщил «Интерфакс».

На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Любимова рассказала об идее создания музыкального конкурса «Интервидение» «для продвижения разнообразия культур в многополярном мире». По такому же принципу министр предложила организовать Евразийский кинофестиваль и кинопремию.

Еще одним автором инициативы стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил проводить «Интервидение» ежегодно начиная со следующего года.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — уточнил медиаменеджер.

Музыкальный конкурс под таким же названием проводился с 1977-го до начала 1980-х годов в рамках Международного фестиваля песни в польском городе Сопоте. В 2008 году в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение», организованный компанией «Красный квадрат».

В 2022 году организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине».

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