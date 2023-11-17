В России предложили создать альтернативу «Евровидению»

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать международый музыкальный конкурс «Интервидение», сообщил «Интерфакс».
На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме Любимова рассказала об идее создания музыкального конкурса «Интервидение» «для продвижения разнообразия культур в многополярном мире». По такому же принципу министр предложила организовать Евразийский кинофестиваль и кинопремию.
Еще одним автором инициативы стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил проводить «Интервидение» ежегодно начиная со следующего года.
«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — уточнил медиаменеджер.
Музыкальный конкурс под таким же названием проводился с 1977-го до начала 1980-х годов в рамках Международного фестиваля песни в польском городе Сопоте. В 2008 году в Сочи состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение», организованный компанией «Красный квадрат».
В 2022 году организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине».