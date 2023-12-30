Аналог «Евровидения» проведут в 2024 году в Петербурге. На него выделили 600 млн рублей

Пару недель назад Мишустин сказал, что первое «Интервидение» могут провести уже в 2024 году. «[Конкурс] мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу», — отметил он.