Аналог «Евровидения» проведут в 2024 году в Петербурге. На него выделили 600 млн рублей

Конкурс популярной песни «Интервидение» пройдет в следующем году в Петербурге. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет «Коммерсант».
На проведение конкурса правительство выделило 600 млн рублей. Эти деньги предоставят Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Дата проведения «Интервидения» не уточняется.
Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — говорил медиаменеджер.
Пару недель назад Мишустин сказал, что первое «Интервидение» могут провести уже в 2024 году. «[Конкурс] мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу», — отметил он.