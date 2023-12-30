Аналог «Евровидения» проведут в 2024 году в Петербурге. На него выделили 600 млн рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 16:05
Фото: Matthias Wagner/Unsplash

Конкурс популярной песни «Интервидение» пройдет в следующем году в Петербурге. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет «Коммерсант».

На проведение конкурса правительство выделило 600 млн рублей. Эти деньги предоставят Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства». Дата проведения «Интервидения» не уточняется.

Идею создать российский аналог «Евровидения» озвучили в ноябре 2023 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Тогда гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что «в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний». «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — говорил медиаменеджер.

Пару недель назад Мишустин сказал, что первое «Интервидение» могут провести уже в 2024 году. «[Конкурс] мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу», — отметил он.

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