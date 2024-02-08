«Холодное сердце-3» и «История игрушек-5» выйдут в 2026 году

О том, что студия работает над следующими частями «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса», стало известно в начале 2023 года. Всего у «Холодного сердца» будет четыре части. Тогда же представители Pixar сообщали о работе над сиквелом «Головоломки», который может выйти в формате сериала.