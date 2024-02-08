«Холодное сердце-3» и «История игрушек-5» выйдут в 2026 году

Продолжения франшиз Disney «Холодное сердце» и «История игрушек» выйдут в 2026 году. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Боб Айгер, передает интернет-портал Comicbook.
На тот же год намечена премьера полнометражного фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звездных войн». Осенью 2025-го на экранах появится сиквел «Зверополиса». Как отмечает Comicbook, в ближайшее время Disney хотят сделать акцент на продолжении самых популярных проектов компании.
О том, что студия работает над следующими частями «Холодного сердца», «Истории игрушек» и «Зверополиса», стало известно в начале 2023 года. Всего у «Холодного сердца» будет четыре части. Тогда же представители Pixar сообщали о работе над сиквелом «Головоломки», который может выйти в формате сериала.
Предыдущие части анимационных франшиз стали одними из самых кассовых мультфильмов в истории. Дебютировав в 2013 году, «Холодное сердце» собрало 1,2 млрд долларов в мировом прокате и получило два «Оскара» за лучший анимационный фильм и лучшую песню. Второй фильм франшизы заработал более 1,4 млрд долларов.
Франшиза «История игрушек» состоит из четырех мультфильмов и одного спин-оффа — «Базз Лайтер». Более миллиарда долларов собрали и две последние части «Истории игрушек», а также «Зверополис», вышедший в 2016 году. Он также получил «Оскар» как лучший анимационный фильм.