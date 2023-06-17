«Головоломка» и «История игрушек» могут получить сиквелы

«У нас есть сиквелы в разработке. Мы делаем продолжение „Головоломки“, чтобы зрители могли вернуться в разум Радости и Печали. У нас есть еще одна „История игрушек“, так что Вуди и Базз возвращаются. И у нас есть несколько других проектов, но важно держать баланс», — поделился Доктер.