«Головоломка» и «История игрушек» могут получить сиквелы

Pixar разрабатывает сиквел «Головоломки» и планирует приступить к «Истории игрушек», рассказал креативный директор студии Пит Доктер в интервью Variety.
«У нас есть сиквелы в разработке. Мы делаем продолжение „Головоломки“, чтобы зрители могли вернуться в разум Радости и Печали. У нас есть еще одна „История игрушек“, так что Вуди и Базз возвращаются. И у нас есть несколько других проектов, но важно держать баланс», — поделился Доктер.
По данным портала Puck News, продолжение «Головоломки» может превратиться в сериал. Детали предстоящего шоу и количество эпизодов неизвестны.
Доктер считает, что сейчас мировой зритель «хочет тешиться» сиквелами и фильмами по мотивам комиксов и видеоигр, которые некогда тоже были оригинальными проектами. «Для нас очень важно разрабатывать новые оригинальные истории, которые труднее показывать, труднее заинтересовать людей пойти на них. Но я думаю, что зрители этого заслуживают», — сказал он.