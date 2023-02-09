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Disney снимет продолжения мультфильмов «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:49

Генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о разработке продолжений популярных франшиз — «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса». Его слова передает Variety.

Предыдущие части анимационных картин стали хитами Disney, став одними из самых кассовых мультфильмов в истории.

Франшиза «История игрушек» состоит из четырех мультфильмов и одного спин-оффа «Базз Лайтер». «История игрушек-3» и «История игрушек-4» собрали в мировом прокате более миллиарда долларов.

Первая часть «Холодного сердца» дебютировала в 2013 году. Она собрала 1,2 млрд долларов в мировом прокате и получила два «Оскара» за лучший анимационный фильм и лучшую песню. Второй фильм франшизы заработал более 1,4 млрд долларов.

«Зверополис» 2016 года заработал в прокате более миллиарда долларов и получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. В ноябре 2022 года Disney выпустила шестисерийный сериал «Зверополис+», посвященный отдельному персонажу вселенной, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди Хоппс.

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