Disney снимет продолжения мультфильмов «История игрушек», «Холодное сердце» и «Зверополис»

Первая часть «Холодного сердца» дебютировала в 2013 году. Она собрала 1,2 млрд долларов в мировом прокате и получила два «Оскара» за лучший анимационный фильм и лучшую песню. Второй фильм франшизы заработал более 1,4 млрд долларов.