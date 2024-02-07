В России отменяют концерты группы «Щенки»

На следующий день, 3 марта, «Щенки» должны отыграть концерт в Ярославле. В арт-клубе «Китайский Летчик Джао Да» рассказали «Mash на Мойке», что выступление под вопросом. Несмотря на это, билеты туда все еще продаются.