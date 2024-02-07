В России отменяют концерты группы «Щенки»

В Туле отменили концерт группы «Щенки», на солиста которой донесли за выступление в одном носке. Об этом говорится в телеграм-канале культурного центра «Типография».
В сообщении сказано, что выступление отменено по независящим от «Типографии» причинам. Концерт должен был пройти 2 марта.
На следующий день, 3 марта, «Щенки» должны отыграть концерт в Ярославле. В арт-клубе «Китайский Летчик Джао Да» рассказали «Mash на Мойке», что выступление под вопросом. Несмотря на это, билеты туда все еще продаются.
7 января во время выступления в петербургском клубе Mod солист Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, надетом на половой член. В один из моментов носок упал, оголив пенис.
Это возмутило главу ФПБК Виталия Бородина, известного доносами на СМИ и артистов. Он попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить музыканта на «пропаганду ЛГБТ*».
Через два дня Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково. Суд назначил ему административный арест на 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Кроме этого, как утверждает «Mash на Мойке», в зале суда 37-летнему музыканту вручили повестку.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.