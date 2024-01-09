Участник «Щенков» Максим Тесли о выступлении в носке: «Сожалею, это случилось нечаянно»

Участник группы «Щенки» Максим Тесли предстал перед судом за появление на концерте в одном носке, надетом на член. В зале он назвал выступление в таком виде неуместным, передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал артист суду.
Музыканта обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Его дело рассматривает Калининский районный суд.
По аналогичной статье ранее был арестован рэпер Vacio, он провел 15 дней в заключении, за то что тоже пришел голым и в носке на вечеринку Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Позже ему дали еще 10 суток ареста по этой же статье, а также прислали повестку в военкомат.
Тесли был задержан сегодня утром в Пулково. По информации «Фонтанки», он готовился к отлету в Екатеринбург, а оттуда собирался отправиться в Казахстан.