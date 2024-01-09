Участник «Щенков» Максим Тесли о выступлении в носке: «Сожалею, это случилось нечаянно»

По аналогичной статье ранее был арестован рэпер Vacio, он провел 15 дней в заключении, за то что тоже пришел голым и в носке на вечеринку Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Позже ему дали еще 10 суток ареста по этой же статье, а также прислали повестку в военкомат.