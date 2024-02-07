«Марс Медиа» вычеркнули из лидеров кинопроизводства. Вероятно, из‑за «Мастера и Маргариты»

Максим Саблин
Сегодня в 16:19
Кадр из фильма «Мастер и Марагарита»/«Марс Медиа»

Совет Фонда кино определил список лидеров отечественного кинопроизводства в 2024-м. Из него пропали «Базелевс» и «Марс Медиа Энтертейнмент», обратил внимание «Интерфакс».

В перечень фонда вошли «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука, «ВБД Груп», «Дирекция кино», кинокомпания «СТВ», Студия «Тритэ» Никиты Михалкова, «Централ Партнершип», ООО «Водород 2011» и «1-2-3 Продакшн».

Эти восемь компаний могут претендовать на финансовую помощь от фонда для разработки картин, безвозмездный прокат фильмов в кинотеатрах либо прокат на условиях полного возврата денег. У них также есть приоритет на получение государственной поддержки, а соревнование их проектов проводится в отдельном конкурсе. К тому же фонд склонен чаще оказывать денежную поддержку им, а не продюсерам вне списка.

Ранее перечень оставался неизменным с 2020 года, но сейчас из него вычеркнули «Марс Медиа Энтертейнмент» и «Базелевс». Последняя за эти четыре года выпустила три части «Елок», а также два фильма своего основателя Тимура Бекмамбетова, «Девятаев» и «Профиль».

В декабре 2022-го режиссер продал долю в российской части компании и сохранил себе ее американский бизнес. В том же году он назвал специальную военную операцию на территории Украины грандиозным бедствием, а исключение российских фильмов из программ европейских фестивалей «эмоциональным, искренним и разумным» решением.

По информации Mash, причиной вычеркивания «Марс Медиа» «из всех списков» стало сотрудничество с Михаилом Локшиным, режиссером нашумевшей картины «Мастер и Маргарита». В ленте с бюджетом в 1,2 млрд рублей около 800 млн пришли от Фонда кино.

Mash добавляет, что Локшин тоже стал токсичным для фонда из‑за его позиции по спецоперации. В соцсетях он якобы репостил записи в поддержку Украины и «задонатил украинской стороне», обвиняли его активисты движения «Зов народа». В «Марс Медиа» же отвечали, что Локшин прекратил работу над фильмом в 2021 году.

На этой неделе стало известно, что за 11 дней проката «Мастер и Маргарита» собрал больше 1 млрд рублей. Кроме того, фильм стал поводом для множества мемом и обожания Аугуста Диля.

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