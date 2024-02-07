«Марс Медиа» вычеркнули из лидеров кинопроизводства. Вероятно, из‑за «Мастера и Маргариты»

Эти восемь компаний могут претендовать на финансовую помощь от фонда для разработки картин, безвозмездный прокат фильмов в кинотеатрах либо прокат на условиях полного возврата денег. У них также есть приоритет на получение государственной поддержки, а соревнование их проектов проводится в отдельном конкурсе. К тому же фонд склонен чаще оказывать денежную поддержку им, а не продюсерам вне списка.